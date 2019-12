Regione: sarà la Santelli il candidato a Governatore per Forza Italia. Occhiuto correrà da solo

DI JOSEF PLATAROTA

Jole Santelli sarà il candidato di Forza Italia alla carica di Governatore della Calabria per le prossime elezioni regionali che si terranno il 26 Gennaio. Il diktat è arrivato direttamente da Arcore e pone fine alla telenovela sul nome che dovrà correre per lo scranno più alto di palazzo Campanella “Per quanto riguarda la Regione Calabria – fa sapere Forza Italia attraverso una nota ufficiale – confermiamo la candidatura al ruolo di presidente della Regione dell’onorevole Jole Santelli”. La coordinatrice regionale dei berlusconiani, deputata dal 2001, è l’attuale vice sindaco della città di Cosenza. Restando sul capoluogo bruzio, gli Occhiuto difficilmente resteranno con il cerino in mano, e si fa sempre più corposa la possibilità di scissione con il centrodestra ed una loro corsa solitaria alla Regione.

