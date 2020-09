Regione, arriva la conferma: in Calabria scuole tutte aperte dal 24 settembre

Nonostante la richiesta da parte del Consiglio regionale di posticipare l’inizio delle attività al 28 settembre, la Regione conferma la data stabilita

La scuola in Calabria riaprirà il prossimo giovedì 24 settembre, così come in tutte le altre regioni meridionali. Alla fine l’idea sostenuta dal Consiglio regionale nella seduta di ieri è stata rispedita al mittente da parte della Giunta regionale. Che precisa: «Siamo e saremo pronti ad iniziare le scuole».

E questo lo si apprende da un messaggio postato sui social dal consigliere regionale Giuseppe Graziano che a proposito di scuola proprio stamani ha avuto modo di confrontarsi con l’assessore regionale all’Istruzione Sandra Savaglio.

La Savaglio, infatti, avrebbe assicurato che tutti gli istituti scolastici presenti sul territorio regionali saranno pronti ad accogliere gli studenti per il primo giorno di scuola. «Stesso discorso – si legge nel post di Graziano – vale per i Comuni calabresi che hanno dato stesse rassicurazioni»

È una decisione «ponderata e vagliata», dunque, partorita insieme all’ufficio scolastico regionale. «Il fatto che alcune scuole (una parte minimale rispetto al totale) saranno sede di seggio elettorale non crea alcun impedimento affinché si possa riaprire in sicurezza. Tutti gli istituti e le aule che saranno seggio elettorale saranno prontamente sanificate e igienizzate in tempo per la ripresa delle attività scolastiche».

