Ora è ufficiale, Pippo Callipo, il re del tonno e oggi anche candidato presidente per il centrosinistra alle prossime Regionali del 26 gennaio prossimo, concorrerà con sole tre liste. La Commissione elettorale insediata presso il tribunale di Catanzaro, infatti, ha deciso l’esclusione della quarta lista denominata “10 Idee per la Calabria”. Nella documentazione prodotta dai delegati della lista, infatti, pare mancasse il collegamento delle liste provinciali con la candidatura a presidente, mancanza che adesso è stata ritenuta dagli uffici elettorali causa di non ammissione alla competizione. Nel complesso, quindi, alle Regionali del 26 gennaio ci saranno 14 liste: sei a sostegno del candidato presidente del centrodestra, la parlamentare di Forza Italia Jole Santelli (“Jole Santelli Presidente”, Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia, Udc, Casa delle Libertà), tre a sostegno del candidato presidente del centrosinistra, l’imprenditore Pippo Callipo (“Io Resto in Calabria”, Pd e Democratici Progressisti), due a sostegno del docente universitario Francesco Aiello (Movimento 5 Stelle e “Calabria Civica-Liberi di cambiare”) e tre a sostegno dell’ex capo della Protezione civile regionale, Carlo Tansi (Tesoro Calabria”, “Calabria Libera” e “Calabria Pulita”, queste ultime due presenti solo nella circoscrizione nord).

Commenta

commenti