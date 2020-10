Regionali, Salvini annuncia: «Candidato entro fine mese». Ma l’identikit è quello del forzista Gallo

A meno di una settimana dalla scomparsa della presidente Santelli inizia la partita a scacchi nel centro destra per individuare il possibile successore della governatrice. Una corsa contro il tempo

Sarà una vera e propria partita a scacchi, per niente facile, quella che nelle prossime ore inizierà a giocarsi nella grande casa del centro destra. Una corsa contro il tempo. Non solo in Calabria. In bilico ci sono tantissimi appuntamenti elettorali strategici, due su tutti: le improvvise elezioni regionali calabresi e l’elezione del sindaco di Roma. Senza dimenticare le amministrative di Napoli, Milano e Torino. Insomma, il gioco di equilibri e le mosse sulla scacchiera sono tutt’altro che definite.

Se tutto ancora sembra essere un campo aperto, c’è però chi sostiene che la “partita” per il candidato delle regionali calabresi possa essere presto chiusa. Già entro fine mese. E a dirlo non è uno qualunque ma nientemeno che il capo della Lega, Matteo Salvini. Il leader del carroccio, durante un incontro tenutosi ieri e al quale ha preso parte anche il presidente facente funzione Nino Spirlì, ha detto di voler individuare il profilo dell’aspirante governatore entro e non oltre la fine del mese di ottobre. Intenzione, questa, che Salvini ha palesato nella stessa serata di ieri anche a Giorgia Meloni e ad Antonio Tajani. Senza dubbio, nelle intenzioni della frangia leghista, dopo la batosta subita a Reggio Calabria, c’è l’obiettivo di voler un po’ mettere a soqquadro il tavolo delle trattative.

Anche se sulla designazione dell’aspirante governatore ci dovrebbe essere poco da discutere. Il candidato sulla carta dovrà essere espressione di Forza Italia. Non fosse altro perché l’elezione di Jole Santelli aveva rafforzato ancora di più il quadro forzista in Calabria confermando le primogeniture pre-elettorali dei berlusconiani. Ma in politica, è noto, due più due non fa mai quattro. Anche se, alla fine, lo “struscio” leghista dovrebbe rimanere tale.

Quindi, se il candidato dovrà essere di Forza Italia, certamente la rosa dei pretendenti alla poltrona di governatore è abbastanza stretta. I calabresi – come scrive oggi il Corriere della Calabria – pensano a Gianluca Gallo. L’attuale assessore all’Agricoltura – e recordman di preferenze alle scorse elezioni – sarebbe la figura più gradita, ma a quanto pare servirà tempo per l’ufficialità.

Questa, al momento, era e rimane la strada primaria del centro destra, soprattutto se non si vorrà perdere del tempo prezioso in vista delle elezioni, la cui indizione rimane ancora avvolta da tante incertezze, la prima e più importante è l’evolversi della pandemia da Covid-19. Se i numeri del contagio rimarranno questi degli ultimi giorni, infatti, sarà quasi improbabile che si possa rispettare il termine di legge dei 60 giorni dalla decadenza del Governatore per chiamare i cittadini al voto.

Ma se i tempi per le urne dovessero dilatarsi nulla esclude che si possano aprire anche nuove discussioni, nuovi scenari e nuovi equilibri sui fronti politici della casa dei liberali-sovranisti, dove trova rifugio anche la frangia dei moderati. E a questo punto non è escluso nemmeno che Fratelli d’Italia possa avanzare la proposta di candidare una donna e politica di razza come Wanda Ferro o che la Lega possa rimettere in gioco il nome di Sergio Abramo. Tutto, dicevamo, dipenderà dal tempo.

