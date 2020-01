Regionali, sabato 18 gennaio incontro pubblico con Francesco Madeo

Non intende trascurare il contatto con la comunità e con i territori Francesco Madeo, candidato al Consiglio regionale con la lista “Io resto in Calabria – Pippo Callipo presidente”. Del resto Madeo, attuale consigliere comunale di Corigliano Rossano, ha scelto proprio di scendere in campo in prima persona per poter portare le istanze della popolazione, troppo spesso trascurate dalla classe politica calabrese, e rappresentarle così in Consiglio Regionale. «Non è per una carriera politica che scalpitiamo – ribadisce ancora una volta Madeo – ma per aver più attenzione sui territori. Sempre più sono infatti le comunità che sposano la nostra visione amministrativa e chiedono il nostro impegno. Una volta eletti nel Consiglio regionale avremo gli strumenti per poterle aiutare».

E le problematiche dei territori, ma anche altri temi di fondamentale rilevanza politica quali occupazione e sanità, saranno ampiamente trattati nel corso dell’incontro pubblico che Francesco Madeo terrà sabato 18 gennaio, alle ore 18, presso il Centro di Eccellenza di via Niccolò Machiavelli di Corigliano Rossano.

Commenta

commenti