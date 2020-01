Regionali, Rapani suona la carica: “Insieme per cambiare la Calabria”

di Josef Platarota

Ernesto Rapani chiama a raccolta il popolo di Fratelli d’Italia. Nella gremita sala conferenze dell’Hotel San Luca, l’ex amministratore della città di Rossano ha aperto la sua campagna elettorale in vista delle prossime regionali, che si terranno il 26 gennaio. Oltre a Rapani, erano presenti la deputata di FdI Wanda Ferro, il responsabile del movimento giovanile meloniano Salvatore Perfetto, il responsabile dell’alto Ionio Claudio Roseto, il portavoce provinciale Luigi Lirangi e il responsabile organizzativo della provincia di Cosenza Vincenzo Ventura. “La mia candidatura può dare un nobile contributo per cambiare le sorti della nostra Regione”. Con queste parole sicure, l’architetto rossanese ha motivato la sua scelta. La prossima tornata elettorale, inoltre, sarà un test per capire la tenuta unitaria della nuova città di Corigliano Rossano: “la fusione è un processo che è appena partito ed è importante che questo territorio abbia dei rappresentanti. Solo con loro la nuova città unica potrà iniziare il suo decollo”. Le regionali, dopo le politiche ed amministrative, potrebbero riportare avanti le forze di centro destra che, nell’area, ha sempre avuto ruoli da protagonista: “E’ innegabile che qui la nostra coalizione ha sempre governato e lo ha fatto ricevendo sempre del consenso. Già nel 2016, quando si decretò il nuovo governo, il centrodestra si piazzò alle spalle del Movimento 5 Stelle che cavalcò la protesta. I numeri sono aumentati alle Europee e posso ritenermi sicuro che questo territorio ha già fatto la sua scelta”.

