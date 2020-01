Regionali, l’entusiasmo di Graziella Colamaria: “Apriamo lo scrigno che è la Calabria”

Uno scrigno pieno di tesori che aspetta solo di essere dischiuso. Questo è il simbolo di Tesoro Calabria, lista a sostegno a Carlo Tansi con Graziella Colamaria candidata alla carica di Consigliere Regionale. Oggi, 6 gennaio, l’inaugurazione della sede e il primo incontro con la cittadinanza: “La mia decisione di mettermi in gioco è una risposta alle dichiarazioni del Procuratore della Repubblica di Catanzaro Nicola Gratteri, in cui invitava i cittadini a dare un contributo nella politica”. Colamaria ha scelto di sostenere l’ex numero uno della Protezione Civile, Carlo Tansi: “è la persona che più rappresenta le mie idee ed è a capo della coalizione che più si avvicina ai bisogni reali della gente. Inoltre, non si tratta di un personaggio politico di vecchia data ed è, quindi, estraneo a tutti quei meccanismi politici tradizionali. Da professionista capace ha saputo rivoluzionare il suo ambito di lavoro e smascherato tante malefatte”. La candidata di Corigliano Rossano parla di risposte da dare e progetti da portare a termine: “vogliamo mandare a casa la vecchia politica, vogliamo fare pulizia e puntiamo alla meritocrazia. Le nostre liste sono piene di competenze nelle varie discipline ed ogni singolo candidato è stato scelto soprattutto per quei valori e quelle specificità. La nostra terra – conclude Graziella Colamaria – è un tesoro inestimabile che deve solo trovare la luce. La Calabria è la regione più bella d’Italia, ma non è mai riuscita a decollare rispetto a tutte le potenzialità che possediamo”.

