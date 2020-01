Regionali: la grinta di Pasqualina Straface: “Voglio combattere per questo territorio”

DI JOSEF PLATAROTA

“Voglio essere una battitrice libera e combattere per le istanze della mia terra”. La grinta di sempre, gli occhi a cercare altri sguardi, le mani a stringersi a segnare il ritorno. La sede elettorale di via Nazionale di Corigliano ha riabbracciato Pasqualina Straface, dopo l’ostracismo politico spazzato via dall’assoluzione nell’inchiesta denominata “Santa Tecla”.

Popolo, dignità, passione, grinta, Corigliano Rossano: parole coltivate dentro chissà da quanto tempo: “la mia candidatura è un riscatto che coinvolge un intero territorio. In questi nove anni – afferma il già sindaco di Corigliano – sono stata ferma, ma attenta e ho potuto toccare con mano la sofferenza della mia gente”. La nuova sfida di Pasqualina Straface è quella di conquistare uno scranno in Regione, ma dalla candidatura a primo cittadino di dieci anni fa, il tempo sembra non essere passato: “La mia passione è rimasta intatta come il mio modo di fare politica, con al centro la dignità degli uomini e delle donne. Sento di avere una maturità diversa, avendo in questi anni aggiunto una maggiore grinta”.

Ma l’ex primo cittadino di Corigliano è anche, e soprattutto, una donna di Destra, quella a servizio dello Stato, dei cittadini e alla giustizia sociale: “Parlare di quella formazione politica non può fare altro che creare in me una forte commozione. Vengo da una vera e propria scuola in cui i partiti funzionavano. Oggi – nota Pasqualina Straface – vi è tanta improvvisazione. Io ho fatto una scelta e sono stata voluta fortemente dalla candidata Jole Santelli, perché c’è bisogno di guide e di formazioni ideologiche diverse per il bene della Calabria”.

