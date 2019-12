Regionali: il PD di Corigliano Rossano sceglie Aldo Zagarese

Il Partito Democratico di Corigliano-Rossano, riunitosi nella serata di venerdì ed alla presenza dei rappresentanti dei quattro circoli cittadini e di una nutrita rappresentanza degli iscritti, ha aperto un’ampia discussione sulle prossime regionali e sul futuro prossimo del partito in Calabria. I nostri circoli hanno da mesi iniziato un percorso di profondo rinnovamento, nel metodo e nel gruppo dirigente, schierandosi convintamente sulle posizioni della segreteria nazionale. Abbiamo ritenuto dirimente la ricerca di una proposta nuova, aperta alla società civile, capace di dare un senso di speranza e di alterità rispetto al passato a tutta quella larga parte di cittadini calabresi profondamente delusi e stanchi di un sistema che sembra non proporre mai la ricerca del bene comune. A nostro avviso va in questa direzione il sostegno a Pippo Callipo. Una figura che da tempo travalica il suo essere semplice imprenditore di successo per diventare trade d’unione tra società civile e politica e che potrebbe riuscire a liberare, anche all’interno del PD, energie nuove e positive. In questo percorso il partito cittadino vuole e deve essere protagonista attraverso proposte programmatiche ed attraverso l’impegno concreto di tutti i suoi dirigenti ed iscritti. Vogliamo e dobbiamo, nel rivendicare il riconoscimento del ruolo centrale della nostra città nella provincia ed, ancor di più, nella sibaritide, impegnarci per dare un contributo importante attraverso una proposta unitaria di un nostro candidato. Una candidatura che segua un percorso condiviso, lineare, che includa tutte le forze che si muovono all’interno del PD e che possa attrarre l’interesse dei cittadini. Ed è per queste ragioni che abbiamo proposto con forza ed univoca determinazione di rappresentare tutto il partito cittadino al capogruppo consiliare Aldo Zagarese che, con doveroso senso di responsabilità e grato della lusinghiera indicazione, ha assunto l’impegno di comunicare a breve al partito, sulla scorta dei mutevoli scenari prospettantisi, se sussistono le condizioni per sostenere l’ambizioso progetto che costituisce una sfida difficile ma al contempo ambiziosa ed entusiasmante.

Siamo certi che questa possa essere la proposta più autorevole ed inclusiva anche alla luce dell’azione intrapresa all’interno del consiglio comunale. Ed intorno a questa tutti i circoli cittadini lavoreranno affinché sia accompagnata e supportata nel modo migliore possibile.

