Regionali: il centrodestra con la Santelli e 5 liste – I NOMI

Si scaldano i motori per la tornata elettorale del 26 gennaio in cui si decreterà il nuovo Governatore e il consiglio regionale calabrese. E’ arrivato il turno di Jole Santelli che, per il centrodestra, ci sarà con cinque liste (Forza Italia, Santelli Presidente, Casa della libertà, UDC e Lega). Ecco i nomi per quanto riguarda la circoscrizione Nord.

SANTELLI PRESIDENTE

Rosaria Succurro

Carlo Cesareo

Pierluigi Caputo

Loredana Pastore

Pasqualina Straface

Franco Sergio

Mauro D’Acri

Jose Maria Caligiuri

Barbara Mele

FORZA ITALIA

Gianluca Gallo

Antonio De Caprio

Luigi De Rose (detto Luigino)

Basilio Ferrari

Maurizio Nicolai

Antonio Russo

Carmelo Salerno

Michelangelo Spataro

Yole Sposato

CASA DELLA LIBERTÀ

Giuseppe Gentile

Giovanni Brandi Cordasco Salmena

Antonietta Giuseppina D’Angelis

Mariolino Nicola Fava

Rocco Giusta

Franco Greco

Enrico Francesco Monaco

Carlo Salvo

Roberto Senise

UDC



Giuseppe Graziano

Antonio Arci (detto Maurizio)

Emira Ciodaro

Antonio De Luca

Mario Ferraro

Ignazio Iacone

Eugenio Salerno

Rosalino Cerra

Antonio Gerace

FRATELLI D’ITALIA

Enrico De Caro

Giuditta De Santis

Enrico Granata

Pasquale Guaglianone

Antonio Lopez

Gioacchino Lorelli

Ernesto Madeo

Luca Morrone

Ernesto Rapani

Commenta

commenti