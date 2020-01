Regionali Calabria: rivoluzione animalista a sostegno di Francesco Madeo

Il coordinatore regionale Stefano Lioi: «Le nostre istanze trovano spazio nel suo programma»

Anche “Rivoluzione Animalista” – spazio politico guidato dal segretario nazionale Gabriella Caramanica e dedicato ai volontari storici e cittadini italiani che vogliono portare all’interno delle istituzioni pubbliche la passione acquisita sulle strade per la tutela e la protezione degli animali -, appoggia la candidatura di Francesco Madeo con lista “Io resto in Calabria” al Consiglio regionale della Calabria, in occasione delle prossime elezioni regionali. Un’importante manifestazione di fiducia incassata da Madeo espressa direttamente dal coordinatore regionale di Rivoluzione Animalista, Stefano Lioi, e condivisa dal segretario nazionale Gabriella Caramanica: «Abbiamo deciso come gruppo di sposare la visione politica di Francesco Madeo perché in questi mesi è stato l’unico a mostrare attenzione e sensibilità verso le storiche istanze di tutela degli animali, che i partiti storici hanno sempre ignorato. Le nostre battaglie – sottolinea Lioi – sono diventate per lui un progetto politico da portare avanti nei territori».

