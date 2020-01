Vince ancora l’astensione: al voto il 44,32% dei calabresi. Corigliano Rossano al 37.22

Si conferma il trend del 2014. Alle urne meno della metà degli aventi diritto (ma il dato è parziale). La politica “respinge” i cittadini che disertano i seggi

Nonostante una leggera risalita, il trend pare consolidato: alle Regionali vota meno di un calabrese su due. La conferma di una disaffezione per la politica che finisce per favorire i signori delle preferenze. La tendenza si conferma fin dalla prima rilevazione: alle 12 si era recato alle urne il 10,5% degli aventi diritto. Una percentuale più alta rispetto a quella del novembre 2014, quando a votare era stato l’8,8% degli elettori. Nulla a che vedere con la risposta dell’Emilia Romagna, dove la percentuale era più che raddoppiata. Alle 19, il 35% degli elettori ai seggi è sostanzialmente in linea con la tornata del 2014. E quando sono arrivati i dati sull’affluenza di 404 comuni su 404, ha il 44.32% degli aventi diritto (nel 2014 era stato il 44,16%). Il dato di Corigliano Rossano, invece, è del 37.22%.

Qualche osservatore politico si era spinto, fin da mezzogiorno, a sottolineare che quel numero era – almeno tendenzialmente – favorevole al centrodestra e a Jole Santelli. Roba da chiromanti, forse. La risposta definitiva arriverà nel corso della notte.

Intanto, al voto partecipa solo la metà dei cittadini. E la platea elettorale appare sempre più un sistema chiuso in cui non vince chi propone ma soltanto chi si sposta da uno schieramento all’altro trascinando con sé il proprio consenso. Uno schema favorito dalla legge elettorale, che non permette io voto disgiunto e consegna il massimo del “potere” di condizionamento ai consiglieri regionali. E limita la libertà degli elettori. Convincendoli, almeno in parte, a disertare o seggi.

