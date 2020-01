Regionali 2020: Russo in campo nella lista di FI

La Sibaritide ha bisogno di riscatto. Quella che è l’area potenzialmente più ricca della Calabria, più interessante dal punto di vista storico e culturale, ma anche paesaggistico, finora è stata bistrattata, depotenziata e privata di servizi da una politica che ha completamente disatteso ogni aspettativa e ogni sacrosanto diritto dei cittadini di questo territorio. Serve un rappresentante valido, servono punti di riferimento autorevoli, serve che la politica del fare agisca per cercare di realizzare una necessaria e urgente inversione di rotta.

È questa la motivazione che ha spinto il Sindaco di Crosia Antonio Russo a scendere in campo nell’elezione del Consiglio Regionale della Calabria del 26 Gennaio 2020, nella lista di Forza Italia.

La candidatura sarà presentata il prossimo Martedì 7 Gennaio, alle ore 18.30 , nei locali della Sala Consiliare della delegazione municipale di Crosia , in Viale della Repubblica a Crosia-Mirto.

«Un momento per stare insieme – dice Russo – e condividere quella che è stata una scelta ponderata e cosciente. Una scelta dettata dall’esigenza di rinnovamento della classe politica a tutti i livelli. Si sente l’esigenza di una nuova politica – aggiunge – fatta di rappresentanti con la giusta esperienza e competenza amministrativa, per portare un contributo positivo all’interno del Consiglio Regionale, organo legislativo rappresentativo della Calabria. Ma per portare avanti questo progetto di rinnovamento serve la partecipazione e la collaborazione di tutti i calabresi. Soprattutto – conclude – di quelli come noi che hanno bisogno di portare avanti le istanze di un territorio che chiede di far valere i propri diritti e vedere garantiti i servizi essenziali di cui siamo stati gradualmente e inesorabilmente privati».

