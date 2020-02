Reddito di cittadinanza, a Cariati si lavora all’inserimento lavorativo

L’Amministrazione comunale ha sottoscritto una convenzione per l’adesione alla piattaforma digitale per la gestione dei patti per l’inclusione sociale

«Reddito di Cittadinanza, favorire politiche volte all’inserimento sociale e lavorativo e al superamento della prima fase legata al sostegno economico». È questo l’obiettivo che scaturisce della firma della convenzione per la piattaforma digitale per la gestione dei patti per l’inclusione sociale approvata dalla Giunta Greco.

È quanto fa sapere in una nota l’assessore alle politiche sociali Sergio Salvati sottolineando che «il documento approvato è strumentale al proseguimento dell’iter che coinvolge l’ambito sociale assistenziale N.2 di cui Cariati e Comune capofila e riguarda nello specifico la raccolta dei dati da parte dei Comuni».

«La fase successiva – sottolinea Salvati – sarà quella di concretizzare tutti quei progetti di utilità sociale che saranno approvati a breve, attraverso il contributo fattivo dei percettori di Reddito di Cittadinanza. Si tratta di un percorso – conclude – che porterà il doppio beneficio di garantire migliori e maggiori servizi alla comunità e favorire il reale contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale».

L’approvazione della Convenzione consentirà, quindi, lo scambio di informazioni con gli altri servizi territoriali ed enti nazionali convolti nell’attuazione della misura, l’utilizzo a scopo di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo del programma, da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, a garanzia del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni.

