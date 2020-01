Corigliano Rossano: Regionali, oggi apre la sede di Tansi e Graziella Colamaria si presenta ai cittadini

Oggi, 6 Gennaio, il Comitato Tansi Corigliano-Rossano inaugurerà la sede situata in via Enrico Fermi, nei pressi della Stazione ferroviaria a Rossano Scalo, l’incontro previsto per le ore 17.00 prevede anche il primo incontro pubblico della candidata Graziella Colamaria che verrà presentata da Anna Rita Ciccolini, componente del Comitato. Parteciperanno anche altri esponenti che interverranno durante la serata.

La candidata unica rappresentante della Sibaritide, presente nella lista Tesoro Calabria, parlerà di sé, del perché della sua candidatura e del sostegno a Carlo Tansi e di come prospetta il futuro della Calabria con Tansi presidente. Sarà lasciato spazio anche al pubblico che potrà intervenire per esprimere pensieri ed opinioni o fare proposte di miglioramento. Il cambiamento parte dalla gente comune, è questo il pensiero del comitato e della sua candidata. Pensiero che viene ovviamente sostenuto dal leader Carlo Tansi che sarà presente a Corigliano-Rossano sabato 11 Gennaio.

