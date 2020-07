Sul posto gli agenti della polizia di Stato che stanno procedendo alle indagini del caso. Non si conosce ancora l’entità del bottino

Rapina a mano armata, old style, a Corigliano-Rossano. È successo oggi pomeriggio sulla centralissima via Nazionale allo scalo di Corigliano. Obiettivo dei rapinatori il Monte dei Paschi di Siena. Ad un tratto un gruppo di fuoco, composto da due persone (sarebbero due giovani) armato e incappucciato, si è addentrato nei locali dell’istituto di credito e ha intimato ai bancari di consegnare la liquidità disponibile in quel momento. Ovviamente non si conoscono ancora i dettagli di quanto accaduto. Per fortuna non si sono registrati vittime né ferite. Al momento non si conosce nemmeno l’entità del bottino. I due si sono dati alla fuga approfittando delle diverse vie di fuga che ci sono nell’area.

Smentita la voce di un presunto ostaggio che era stato preso dai rapinatori.

Sul posto stanno operando gli agenti del commissariato di Polizia di Stato di Corigliano-Rossano.

