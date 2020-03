Questo è l’inverno più caldo di sempre, una sciagura per la Calabria

Siamo ufficialmente entrati nell’ultimo mese dell’inverno che, per dirla tutta, non ha mai espresso le sue caratteristiche. È allarmante sapere che la stagione, ormai giunta ai titoli di coda, può essere ricordata come la più calda di sempre. A pagarne le conseguenze siamo tutti noi che, nonostante la sensibilità mostrata negli ultimi tempi, sottovalutano i danni per noi tutti. Ad allarmare sono i millimetri caduti nei mesi di gennaio e febbraio, troppo pochi e sparuti per una zona, come quella della Sibaritide, che ha nel comparto agricolo uno delle trazioni anteriori della sua già martoriata economia.

«Dai dati del servizio Copernicus relativo ai cambiamenti climatici – sottolinea Statti – emerge come nel mese di gennaio si siano registrate le temperature più alte della media stagionale dal 1880 (anno in cui in cui sono cominciati i moderni rilevamenti) ad oggi».

