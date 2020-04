Quest’estate potremmo andare al mare? Il Governo cerca le soluzioni

La Calabria deve al turismo tanto delle proprie entrate. Non mancano le preoccupazioni degli addetti ai lavori: ecco cosa sappiamo

di Josef Platarota

Uno dei tanti dilemmi che stanno attanagliando cittadini ed imprenditori del settore turistico nostrano è sapere o no se quest’estate si potrà andare al mare. Di certo, non sarà un’estate come tutte le altre. E’ normale che fioccheranno misure per evitare qualsiasi possibile contagio. Ma, stando a quanto riportato ieri direttamente dal Governo, ci sono delle buone notizie.

Sul tema è intervenuta la sottosegretaria del Ministro dei Beni culturali Lorenza Bonaccorsi: «Quest’estate andremo al mare, stiamo lavorando per far sì che possa essere così». Infatti, si sta cercando un modo di conciliare gli atti amministrativi necessari per gli stabilimenti con tutta una serie di normative, prese assieme al comitato tecnico scientifico, che contemplano l’ipotesi dei distanziamenti.

La Bonaccorsi ha poi spiegato che sono allo studio misure per consentire lo sviluppo di un vero e proprio turismo di prossimità che favorisca i borghi rispetto alle aree affollate, portando così ad un: «riposizionamento strategico dal punto di vista del marketing e della comunicazione del nostro paese, che è sempre ai primi posti per il binomio gastronomia e cultura».

