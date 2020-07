«Qualità della vita senza la tirannia del Pil»

Contributo di Biosmurra ad evento Università Siena. Agrifood, confronto tra eccellenze nazionali

Cibo sano, qualità della vita, educazione alimentare, salvaguardia dell’ambiente, benessere animale, filiera corta, ritorno alla terra, diritto alla salute e valore delle relazioni umane. Oggi non abbiamo quasi difficoltà a considerarli algoritmi di uno stesso processo e di una stessa visione: quella di un altro modello di sviluppo e di un’altra economia possibile, eco-sostenibile ed alternativa ai totem e tabù attuali. Insomma, senza la tirannia del PIL. L’emergenza Covid dei mesi scorsi ha costretto il Pianeta intero a farvi i conti, esortando tutti a ripesare modi, declinazioni, identità, tempi ed unità di misura dello sviluppo e del progresso così come interpretato negli ultimi 30-40 anni in modo particolare.

È stato, questo, il contributo principale che l’imprenditrice Cristiana Smurra, tra le protagoniste di Biosmurra, esperienza imprenditoriale tutta al femminile nata 17 anni fa nella Valle del Colagnati, a Corigliano – Rossano ed esempio e modello di economia etica ed agricoltura onesta, ha portato all’importante tavola rotonda promossa nei giorni scorsi dal Santa Chiara Lab dell’Università di Siena.

Come hanno reagito le aziende agrifood italiane durante la pandemia? Il settore agroalimentare che risposte ha dato al lungo lockdown? Cosa hanno imparato gli imprenditori agrifood dal Covid? E i consumatori? Nel prossimo futuro sarà ancora più centrale la sostenibilità e l’innovazione nel settore agricolo? Che legame c’è tra cibo e salute? Sono state queste, alcune delle domande, al centro del confronto al quale ha partecipato anche il Ministro all’Agricoltura Teresa Bellanova. Insieme a Cristiana Smurra, coordinati dal giornalista Giorgio dell’Orefice de Il Sole 24 Ore, sono intervenuti, tra gli altri, Angelo Riccaboni, presidente Santa Chiara Lab e promotore ed organizzatore dell’evento, Paolo Glisenti, Commissario Generale Italia per Expo Dubai, Marta Antonelli, direttore ricerca Fondazione Barilla, Paolo Bonaretti, vice presidente Cluster Agrifood Nazionale, Paola De Bernard dell’Università di Torino, Massimo Iannetta, ENEA, Rosanna Zari, agronoma, Francesco Mastrandrea, presidente ANGA.

«Non possiamo più permetterci di sprecare cibo – ha detto l’imprenditrice – ma abbiamo la responsabilità di cambiare rotta; di fare educazione alimentare e di insegnare, dal basso, che il cibo esteticamente perfetto non corrisponde necessariamente a cibo sano; che non è possibile che in una parte di emisfero si muoia di fame e che nell’altra il diretto risultato dello spreco e di una superproduzione di cibo sia l’obesità. Bisogna entrare nell’ottica – ha continuato – che cibo sano e sistema sanitario non sono argomenti lontani, ma anzi strettamente legati. Praticare nei campi il biologico, piuttosto che il biodinamico o il metodo rigenerativo, è spesso indice, ma non sempre, di un’alta e altra concezione della qualità della vita, più consapevole in termini di salute e di benessere proprio e del pianeta. Bisogna riportare al centro le relazioni – conclude la Smurra – condividere problemi e opportunità, ricercare soluzioni congiunte, nella consapevolezza che raggiungere il punto di equilibrio economico nel rispetto etico di tutti gli attori della filiera non equivale ad inseguire a tutti i costi il solo profitto aziendale fine a se stesso».

Commenta

commenti