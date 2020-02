Psa: Stasi vuole accelerare i tempi per dare concretezza al piano

Convocato per domani pomeriggio nella sala consigliare un incontro programmatico

«Condividere con il Consiglio Comunale lo stato dell’arte del Piano Strutturale Associato (PSA) della Sibaritide, raccogliere riflessioni e suggerimenti ed adattare eventuali integrazioni al progetto alla luce della fusione». È, questo, l’obiettivo dell’incontro che si terrà domani pomeriggio (19 febbraio) alle ore 16 nella Sala consiliare di piazza Santi Anargiri, nel centro storico di Rossano.

È quanto fa sapere l’assessore all’uso e assetto del territorio Tatiana Novello informando con il sindaco Flavio Stasi che la finalità dell’appuntamento, «successivo a quello tenutosi nelle scorse settimane con la Giunta», è anche quella di «accelerare l’iter e dare impulso al procedimento per arrivare in tempi celeri all’adozione dello strumento urbanistico condiviso con gli altri comuni».

Il Primo cittadino ha, inoltre, convocato per martedì 25 febbraio, alle ore 16 nella stessa sala consiliare, la Cabina di Regia e l’Ufficio del Piano. L’incontro con gli amministratori di Calopezzati, Cassano allo Jonio e Crosia è finalizzato all’adesione alla rete regionale degli Sportelli unici per l’Edilizia. La modalità di costituzione in forma associata è obbligatoria per i comuni facenti parte di un PSA.

