Provole e formaggi sequestrati: non avevano la tracciabilità

Più di 15 kg di prodotti non conformi sono stati individuati dai carabinieri forestali

I militari della Stazione Carabinieri Forestale di Montalto hanno nei giorni scorsi effettuato una serie di controlli in ambito agroalimentare su prodotti lattiero caseari aventi marchio di origine controllata e non. Tale attività ha portato al sequestro di oltre 15 kg di sostanze alimentari quali provole, Emmental e forme di formaggio stagionate destinate al consumo umano e 1500 euro di sanzioni amministrative irrogate. I controlli effettuati su strada hanno accertato in un caso, che durante il trasporto in regime di temperatura controllata, le sostanze alimentari erano prive delle indicazioni previste dalla normativa quale le regolari etichette che vengono apposte ai prodotti prima di essere immessi in commercio ad attestare la relativa provenienza. Il competente servizio veterinario dell’Asp ha convalidato il sequestro cautelativo amministrativo, definendo tali alimenti, non idonei al consumo umano, ordinandone al trasgressore l’immediata distruzione.

