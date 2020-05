In provincia di Cosenza aumentano i paesi Covid Free: ora sono 15 – TABELLA e GRAFICI

Intanto è stato pubblicato il primo report dei contagiati suddivisi per sesso ed età. Virus letale per gli anziani anche in provincia



In provincia di Cosenza continua a scendere anche oggi la curva dei contagiati effettivi da Covid-19: sono in tutto 168 (ieri erano 176) e di conseguenza si impenna quella dei guariti (quota 266). Continua invece a rimanere fermo a 34 da più di una settimana il numero dei decessi che si contano, anche qui, per lo più tra la popolazione anziana. Lo dice il report diramato dall’Azienda sanitaria. Sul numero totale dei morti da inizio emergenza, ben 12 sono di età compresa tra gli 80 e gli 89 anni; 9 gli ultranovantenni; 10 nella fascia d’età tra i 60 e i 79 anni e 3 tra i 40 ed i 59 anni.

I dati del contagio per età in provincia di Cosenza

Chi, invece, ha attutito meglio il colpo del contagio sono gli under 40: dei 131 casi (su 468 totali) nessuno di questi è finito in ospedale e tutti hanno completato o stanno completando la loro fase di guarigione in isolamento domestico. Degli altri 337 casi, distribuiti nella fascia d’età compresa tra i 40 e 90+ anni, 185 (pari al 54,9%) sono guariti, 5 (pari all’1,5%) sono ancora ricoverati in reparto, 113 (il 33,5%) si sta curando a casa e 34 (10,1%) sono deceduti.

I Casi pediatrici comune per comune

Pubblicata anche la statistica dei casi pediatrici (compresi tra 0 e 18 anni). Tutti i 34 casi registratisi nella provincia di Cosenza non hanno avuto necessità di essere ricoverati: 24 sono già guariti e 10 sono in via di guarigione. I casi sono cosi distribuiti: Torano castello 6 (5 guariti 1 in attesa di guarigione); Corigliano-Rossano 4 (2 guariti e 2 in attesa di guarigione); San Lucido 4 (4 guariti); Oriolo 3 (2 guariti e 1 in attesa di guarigione); Bisignano 2 (1 guarito e 1 in attesa di guarigione); Fagnano Castello 2 (2 in attesa di guarigione); Marzi 2 (2 guariti); Rogliano 2 (1 guarito e 1 in attesa di guarigione); Bocchigliero 1 (1 guarito); Carpanzano 1 (1 guarito); Cosenza 1 (1 guarito); Dipignano 1 (1 in attesa di guarigione); Luzzi 1 (1 guarito); Rende 1 (1 guarito); San Marco Argentano 1 (1 in attesa di guarigione); Santo Stefano di Rogliano 1 (1 guarito); Villapiana 1 (1 guarito).

I guariti di oggi

Oggi, intanto, una nuova “sfornata” di pazienti che si sono negativizzati al tampone. Sono 8: 2 a Corigliano-Rossano; 2 a Villapiana; 1 a Marano Marchesato; 1 a Scala Coeli; 1 a Crosia; 1 a Trebisacce.

Salgono, invece, a 15 i centri della provincia di Cosenza che possono essere dichiarati Covid Free, che quindi hanno azzerato il numero dei loro contagi. A Carpanzano (3), Parenti (2), Luzzi, Mendicino, Praia a Mare, Santa Maria del Cedro, Grimaldi, Lattarico e San Pietro in Guarano (1), Terranova da Sibari (3), Santa Caterina Albanese (2) e Marano Principato (2) da oggi si aggiungono anche Scala Coeli (4), Crosia (1) e Trebisacce (1).

A seguire la tabella comune per comune e i grafici aggiornati con i dati ufficiali diramati dall’Azienda Sanitaria di Cosenza alle ore 19.30 di oggi (venerdì 22 maggio). (mar.lef.)

COMUNE CONTAGICOVID19 GUARITI MORTI Torano Castello 79 24 6 San Lucido 54 40 4 Corigliano-Rossano 42 36 2 Rogliano 35 25 1 Oriolo 28 11 1 Cosenza 26 18 2 Bocchigliero** 22 16 4 Paola*** 15 5 1 Bisignano 11 8 0 Marzi 10 5 1 Montalto Uffugo 10 9 0 Rende 8 5 2 Fagnano Castello 7 0 1 Belsito 7 2 1 Amantea 7 1 2 Piane Crati 6 3 0 Santo Stefano di Rogliano 5 4 0 Luzzi 5 5 0 Figline Veglituro 5 4 0 Altomonte 5 3 0 Cariati 4 3 0 Dipignano 4 1 0 Acri 4 0 0 Marano Marchesato 4 2 1 San Marco Argentano 4 1 0 Scala Coeli 4 2 2 Villapiana 4 2 0 Carpanzano 3 3 0 Fuscaldo 3 2 0 Terranova da Sibari 3 3 0 Cetraro 3 0 1 Francavilla Marittima 3 1 1 Mangone 3 2 0 Rota Greca 3 0 0 San Martino di Finita 3 2 0 Casali del Manco 3 2 0 Castrovillari 3 2 0 Santa Caterina Albanese 2 2 0 Roggiano Gravina 2 1 0 Marano Principato 2 2 0 Parenti 2 2 0 Mendicino 1 1 0 Praia a Mare 1 1 0 Santa Maria del Cedro 1 1 0 Belvedere 1 0 0 Cassano Jonio 1 0 0 Colosimi 1 0 0 Crosia 1 1 0 Diamante 1 0 0 Frascineto 1 0 0 Grimaldi 1 1 0 Lattarico 1 1 0 San Pietro in Guarano 1 0 1 Santa Sofia d’Epiro 1 0 0 Trebisacce 1 1 0 Tortora 1 0 0 TOTALE 468 266 34

*** Un guarito in meno che è stato assegnato a Santa Caterina Albanese** È stato aggiunto alla conta totale un paziente contagiato e deceduto nelle settimane scorse che era stato erroneamente assegnato a Corigliano-Rossano

L’andamento di tutti i nuovi contagi giorno per giorno dal 29 febbraio ad oggi

