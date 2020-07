Protezione civile, Castrovillari si dota di una App per individuare le aree d’emergenza

L’applicativo servirà a creare un contatto diretto con i cittadini in caso di emergenza, calamità e allertamento meteo-idro

L’Amministrazione Comunale di Castrovillari, per essere più vicina ai cittadini e garantire un’informazione efficace in tema di protezione civile, ha inteso attivare la propria struttura tecnica per studiare, progettare, realizzare e gestire un’applicazione per smartphone utilizzabile sia in fase preventiva che durante i soccorsi. Partendo da queste indicazioni la struttura comunale, con l’ausilio di un programmatore esterno, ha sviluppato un’applicazione per smartphone su sistema Android. L’Applicazione è divisa in sezioni.

Una sezione chiamata aree d’emergenza è dedicata al piano speditivo di protezione civile. Sarà possibile, tramite un navigatore, raggiungere l’area d’attesa più vicina, conoscere le aree di ricovero e le aree d’ammassamento. La funzione, in maniera conoscitiva senza l’ausilio del navigatore, potrà essere utilizzata anche in assenza momentanea della linea per il collegamento ad Internet. Questa applicazione, inoltre, è riutilizzabile anche da altri Comuni ed Istituzioni, previo il caricamento dei propri piani speditivi di protezione civile.

Un’altra sezione, chiamata “barriere senza soccorso”, è dedicata al soccorso delle persone che hanno difficoltà di deambulazione. Tale sezione consentirà a tali cittadini di compilare un dettagliato questionario indicando le informazioni principali per consentire ai soccorritori, in caso di necessità, un immediato ed efficace intervento.

Si tratta di un censimento dinamico ed annuale tramite il quale saranno richieste informazioni utili per i soccorritori sui percorsi per raggiungere le abitazioni, sulle eventuali barriere architettoniche, sulle attrezzature ausiliarie utilizzate, sui farmaci salvavita ecc. I dati saranno messi a disposizione delle istituzioni preposte (Prefettura e Protezione Civile) per il coordinamento delle attività di soccorso in caso di necessità.

L’applicazione, inoltre, consente di ricevere i bollettini meteo Arpacal – sezione allertamento meteo-idro, le informazioni sugli eventi sismici nel raggio di 100 Km – sezione terremoti -, eventuali messaggi da parte del servizio di protezione civile comunale ed altro.

Per illustrare meglio l’applicazione e mostrare le potenzialità della stessa, il giorno 9, alle ore 17,30, sarà presentata alle istituzioni, alle associazioni e ai cittadini l’app tramite una video conferenza, che potrà essere seguita in diretta tramite la pagina ufficiale facebook del Comune di Castrovillari al seguente indirizzo https://www.facebook.com/Comune-di-Castrovillari-131754397297702.

All’incontro in video conferenza parteciperanno il Comune di Castrovillari i Dipartimenti Protezione Civile Nazionale e quello della Regione Calabria, la Prefettura di Cosenza e alcune associazioni.

L’app. può essere installata su smartphone sistema Android scaricandola con Play Store e digitando Comune di Castrovillari.

