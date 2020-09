Protesta sindaci dello Jonio a Roma, nuovo sit-in mercoledì 7

Appuntamento con la Presidente della Commissione Sanità

Consegnata la lettera aperta al Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte, è stato fissato un nuovo sit-in a Roma per mercoledì 7 ottobre alle ore 10,30 in piazza Montecitorio per andare tutti insieme all’appuntamento con la Presidente della Commissione Sanità del Senato Anna Maria Parente.

MANIFESTO-DOCUMENTO

GARANTIRE I DIRITTI IN CALABRIA PER UNIRE L’ITALIA

UNA CALABRIA NORMALE PER UN’ITALIA PIÙ FORTE IN EUROPA

Hanno aderito i Sindaci di

ACQUAFORMOSA

ACRI

ALBIDONA

APRIGLIANO

BELSITO

BELVEDERE MARITTIMO

BISIGNANO

BOCCHIGLIERO

CALOPEZZATI

CALOVETO

CAMPANA

CARIATI

CAROLEI

CASSANO JONIO

CASTROLIBERO

CELLARA

CIVITA

COLOSIMI

CORIGLIANO-ROSSANO

CROPALATI

DIAMANTE

FAGNANO CASTELLO

FIRMO

FUSCALDO

GRIMALDI

LAGO

LAPPANO

LATTARICO

LONGOBARDI

LUNGRO

MALVITO

MANDATORICCIO

MANGONE

MARANO PRINCIPATO

MARZI

MIRTO

MONTEGIORDANO

MOTTAFOLLONE

ORIOLO

PALUDI

PAOLA

PARENTI

PATERNO CALABRO

PIETRAPAOLA

RENDE

ROGLIANO

ROSE

ROSETO CAPOSPULICO

ROTA GRECA

SAN GIORGIO ALBANESE

SAN MARCO ARGENTANO

SAN MARTINO DI FINITA

SAN SOSTI

SANGINETO

SANTA CATERINA ALBANESE

SANTO STEFANO DI ROGLIANO

SARACENA

TARSIA

TORANO

TREBISACCE

VILLAPIANA

Commenta

commenti