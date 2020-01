Appartenenza, territorio, condivisione: prosegue la campagna elettorale di Aldo Zagarese

Di seguito la nota stampa del candidato alla carica di consigliere regionale Aldo Zagarese:

“Le campagne elettorali regalano la possibilità di riconnettersi in maniera profonda al proprio territorio. C’è chi le scambia per semplici “tour” e così le chiama, di fatto diventano veloci passaggi da un posto ad un altro senza costrutto, senza possibilità di costruire nulla.

Noi abbiamo fatto una scelta diversa, quella di esserci, davvero, per le persone che vengono ad ascoltarci e di esserci noi nell’ascolto delle esigenze e dei problemi delle persone che incontriamo. Nonostante il tempo sia poco e le giornate frenetiche con la mia squadra, il mio NOI, riusciamo sempre a trovare spazio per chi ha necessità di condividere la sua esperienza, i suoi bisogni.

Le campagne elettorali, quelle fatte con il cuore e la mente, quelle sincere, restituiscono il senso profondo di comunità, appartenenza, territorio. In quest’ottica nel pomeriggio di ieri, 10 gennaio 2020, ho presenziato in qualità di consigliere di minoranza del Pd al consiglio comunale di Corigliano Rossano, perché questo è il compito che mi hanno affidato i miei elettori, quelli che con il loro voto hanno voluto fossi io a rappresentare le loro istanze in seno alla civica assise. Stesso spirito sarà quello che mi guiderà, qualora risultassi eletto, in consiglio regionale.

Con questa idea basilare di necessità di condivisione d’intenti e ascolto, oggi, sabato 11 gennaio 2020, sarò a Cariati, alle ore 18, nei locali del PD.

Domenica 12, alle ore 18 parteciperò, invece, ad un incontro pubblico nella sala consiliare del Comune di Paludi.”

