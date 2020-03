Processione San Giovanni di Dio, domenica 8 cambia la viabilità

Processione in onore di San Giovanni di Dio, Domenica 8 Marzo cambia la viabilità nel centro storico dell’area urbana di Rossano. Dalle ore 17 e fino a cessata esigenza modifiche al senso di marcia lungo le strade interessate dall’evento religioso. È quanto contenuto nell’ordinanza firmata dal Comandante della Polizia Municipale Arturo Levato e finalizzata a garantire la tutela dell’incolumità pubblica ed il regolare svolgimento della manifestazione.

Piazza Duomo, via Toscano Mandatoriccio, Corso Garibaldi, Piazza Steri, via Plebiscito, via Martucci, via Vittorio Emanuele (Ciglio della Torre), Piazza SS. Anargiri, via San Bartolomeo, Salita San Nilo, via Minnicelli, salita Cattedrale (via Don Ciro Santoro). È, questo, il percorso che seguirà il corteo.

