Pro Loco Corigliano, dal Comune auguri a neo presidente

La promozione del patrimonio culturale rappresenta uno di quegli impegni e di quegli obiettivi che legano e mettono insieme le amministrazioni comunali al mondo dell’associazionismo. Si condividono progetti, si seguono insieme percorsi, si guarda nella stessa direzione. Il loro contributo, anche nella costruzione dell’identità della nuova realtà municipale, è di fondamentale importanza per lo sviluppo e la crescita del territorio.

È quanto dichiara l’assessore alla Città della Cultura e della Solidarietà Donatella Novellis augurando con il Sindaco Flavio Stasi e la Giunta buon lavoro al direttivo che verrà e alla neo presidente della Pro Loco Corigliano Valeria Capalbo. Già da anni tra i protagonisti del sodalizio impegnato sul e per il territorio, è subentrata nei giorni scorsi a Domenico Terenzio, al quale vanno i ringraziamenti per quanto fatto in questi anni.

L’auspicio – continua la Novellis – è che si possa dare continuità al percorso proficuo già avviato con le due associazioni territoriali che hanno già nel nome di derivazione latina significato e mission del percorso di crescita a favore del luogo e del suo patrimonio, dell’appropriazione e della conoscenza di questo nelle giovani generazioni e della sua promozione all’esterno.

