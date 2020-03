Il primo Consiglio regionale si riunirà il prossimo lunedì 9 marzo

Tre i punti all’ordine del giorno: elezione del Presidente; elezione dei due Vice Presidenti ed elezione dei due Consiglieri Segretari-Questori

Ormai è tutto pronto per dare vita all’undicesima legislatura del Consiglio regionale della Calabria. La prima seduta, infatti, è stata convocata per il prossimo lunedì 9 marzo a Palazzo Campanella a Reggio Calabria, alle ore 11. All’interno dell’aula conosciuta come “l’astronave” si ritroveranno i 30 consiglieri eletti nel corso delle consultazioni del 26 gennaio scorso, insieme alla neo presidente della Giunta regionale, Jole Santelli.

L’apertura dei lavori della prima seduta Assembleare sarà affidata a Pippo Callipo, leader del centro sinistra e consigliere più anziano. Tre i punti all’ordine del giorno del Consiglio regionale: elezione del Presidente del Consiglio regionale; elezione dei due Vice Presidenti ed elezione dei due Consiglieri Segretari-Questori.

