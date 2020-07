Il 30 luglio sarà presentato il nuovo Presidente di Basta Vittime Sulla S.S.106

Il nuovo Presidente indicherà gli obiettivi prefissati dall’Associazione nei prossimi tre anni

Sarà presentato ufficialmente il prossimo giovedì 30 luglio alle ore 10 in una conferenza stampa che avrà luogo presso l’Hotel Paradiso, a Catanzaro Lido il nuovo Presidente dell’Associazione Basta Vittime Sulla Strada Statale 106, eletto dall’assemblea degli iscritti. Il nuovo Presidente ha già iniziato ieri il suo mandato che durerà tre anni fino al 23 luglio del 2023 come previsto da statuto. Eletto all’unanimità dall’assemblea degli iscritti ha già composto il proprio direttivo ed ha già designato chi dovrà ricoprire il ruolo di Presidente del Comitato Scientifico . Allo stesso modo ha già affidato un incarico in un altro importante inedito ruolo: Presidente del Comitato per i Rapporti con la Comunità Europea.

Nella prossima conferenza stampa di presentazione il nuovo Presidente indicherà gli obiettivi prefissati dall’Associazione nei prossimi tre anni; chiarirà quali sono i finanziamenti per l’ammodernamento e la messa in sicurezza, allo stato attuale, presenti sulla Statale 106 “Jonica” in Calabria; renderà noti i nomi dei Presidenti del Comitato Scientifico e del Comitato per i Rapporti con la Comunità Europea. Sono altre lo novità che certamente emergeranno nel corso della conferenza stampa che è aperta a tutti gli organi di informazione che avrà luogo nella Sala “Mimmo Rotella” dell’Hotel Paradiso (166 posti a sedere per oltre 190 metri quadri), al fine di poter rispettare al amassimo tutte le regole di distanziamento sociale. Alla conferenza stampa, inoltre, saranno invitati dall’Associazione a partecipare quali graditi ospiti, tutti gli onorevoli consiglieri regionali della Calabria; il Presidente e tutti i componenti della Giunta Regionale; tutti i Deputati alla Camera ed i Senatori eletti in Calabria.

