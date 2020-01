Presentazione del Wolfnet Sila: misure coordinate per la tutela del lupo nel Parco Nazionale

Sarà presentata giovedì 9 gennaio la relazione della prima fase del progetto Wolfnet SILA – Misure coordinate per la tutela del lupo nel Parco Nazionale della Sila, che si sviluppa in un’attività di ricerca triennale a fini gestionali, che renda possibile l’attuazione concreta, condivisa e su vasta scala, di un sistema di monitoraggio, conservazione e gestione in grado di assicurare sul lungo termine la conservazione del lupo nell’areale del Parco, e il contenimento degli eventuali conflitti che sul territorio possono generarsi.

Il progetto è finanziato dall’Ente Parco attraverso fondi messi a disposizione della Direttiva del Ministero dell’Ambiente “impiego prioritario delle risorse finanziarie assegnate ex cap. 1551: indirizzo per le attività dirette alla conservazione della biodiversità. Attuazione interventi”, è realizzato da Legambiente Onlus in collaborazione con GREENWOOD Soc. Coop e CAMMINASILA e si avvale del contributo del Parco nazionale della Majella e della Rete Wolfnet delle aree protette, dei Carabinieri Forestali e dell’Università di Roma.

Durante la giornata saranno presentate le prime informazioni, raccolte sul campo attraverso un Protocollo di monitoraggio standard utilizzato da tutti i gruppi di ricerca della Rete Wolfnet attivi nelle aree protette italiane, relative alla distribuzione e consistenza della popolazione di lupo nel Parco utilizzando parametri di monitoraggio in grado di individuare i segni di presenza della specie: wolf-howling, fototrappolamento e rilevamento indiretto di tracce.

