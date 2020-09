Preoccupa l’escalation di furti a Spezzano albanese, il sindaco Nociti chiama il capitano Caruso

Ma intanto, secondo i dati ufficiali, gli atti denunciati da giugno ad oggi sono soltanto tre

Gli ultimi eventi delittuosi hanno gettato non poche preoccupazioni nella comunità di Spezzano Albanese.

I furti nelle abitazioni, infatti, secondo la popolazione locale sarebbero aumentati nell’ultimo periodo tanto da allarmare la comunità che, insistentemente, si è rivolta al sindaco Ferdinando Nociti per chiedere interventi mirati a tutela del paese.

Questa mattina, quindi, il primo cittadino ha sentito telefonicamente il Comandante della Compagnia dei Carabinieri di San Marco Argentano, Capitano Oscar Caruso, con il quale ha avuto una lunga e costruttiva telefonata.

A margine di questa, Nociti ha affermato che «Questi ultimi episodi di ordine pubblico stanno allarmando la cittadinanza. Ho sentito direttamente il Capitano Caruso per confrontarci sul tema il quale ha garantito un aumento del controllo sul territorio, evidenziando come già qui ci fosse una particolare attenzione che aumenterà già dai prossimi giorni. Si faranno, quindi, tutti i passi opportuni per risolvere questo particolare problema. Chiaramente -chiosa Nociti- le forze dell’ordine, che ringrazio profondamente, faranno la loro parte ma invitiamo i cittadini anche a fare la loro di parte. Infatti, nella malaugurata ipotesi che dovessero verificarsi nuovi episodi, invitiamo i cittadini a denunciare alla locale caserma dei carabinieri».

Circa l’allarme sociale, Nociti conclude: «Se calcolo la tensione che c’è nel paese, possiamo dire che c’è un allarme sociale fra i cittadini, se invece considero i dati ufficiali comunicatimi dal Capitano Caruso, secondo cui da giugno ad oggi ci sono solo tre denunce per furti, non parlerei certo di allarme. Resta il fatto che la collaborazione dei cittadini con i carabinieri deve essere sempre massima».

Commenta

commenti