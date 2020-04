Preoccupa ancora Torano ma a Bocchigliero 6 anziani guariscono dal Covid-19 – GRAFICHE

Dopo il focolaio il comune della Sila greca tira un sospiro di sollievo e l’ottimismo è alto anche per i prossimi tamponi di verifica

Nel territorio della provincia di Cosenza, ad oggi, ci sono 349 contagiati da Covid19 (351 se si considerano anche i pazienti ricoverati al policlinico di Germaneto). Sono 16 in più rispetto a ieri nel quadro generale ma di contagiati effettivi (escludendo i nuovi guariti e anche i nuovi deceduti) il territorio della Calabria citra, quest’oggi, ne ha contati ben 22. E sono tutti collegati al grande focolaio della residenza sanitaria per anziani di Torano castello, dove il numero – a quanto pare – è ancora destinato a crescere. Questi sono i dati ufficiali che ha diramato stasera, nel suo consueto bollettino giornaliero, l’Asp di Cosenza, riservandosi però di non comunicare l’elenco dettagliato dei contagi comune per comune. Pare infatti che ci siano stati degli errori di attribuzione degli infetti sulla scorta della residenza ufficiale e quella reale. Se ne saprà di più e meglio nelle prossime ore. Il dato importante di oggi, però, oltre a quello dell’aumento quasi fisiologico dei contagi (che crescono per effetto del cluster toranese), è che continua ad aumentare la curva dei guariti. E lo fa in modo costante ed esponenziale mentre rallenta quella dei deceduti. Nel giro di una settimana, infatti, si è passati da 10 a 33 guariti (+23) mentre il numero dei morti, nello steso arco temporale è passato da 17 a 23 (+6). – Tutti i dati e le curva sono riportate nei grafici in basso

La situazione nella Sibaritide e a Corigliano-Rossano

Il covid-19 sullo jonio cosentino continua a far registrare una incoraggiante fase di stallo. A Corigliano-Rossano anche oggi ci sono 0 casi (il picco si è fermato a 41 contagiati – 33 se si escludono morti e guariti), ad Oriolo non ci sono nuovi casi mentre si attendono i responsi dei nuovi tamponi a Bocchigliero, ma anche qui i risultati sono incoraggianti. Nel totale si registra un solo nuovo caso in tutta la Sibaritide: a Villapiana per un caso collegato sempre a Villa Torano. Ad illustrare la situazione ionica è il responsabile dell’unità di igiene e sanità pubblica dell’Azienda sanitaria che è anche il coordinatore covid per lo Jonio cosentino, Martino Rizzo. «Anche oggi – dice Rizzo – zero casi a Corigliano-Rossano. Non siamo stati noi bravi, ma i cittadini che hanno saputo rispettare le misure previste. Ed i risultati si incominciano a vedere. Ancora un po’ di pazienza per essere sicuri. Oriolo è un focolaio che si sta spegnendo. Anche in questo caso è necessario lo scrupoloso rispetto delle misure di isolamento e non bisogna fare errori. Domani avremo i primi risultati sui controlli effettuati ai malati domiciliari. Vedremo, ma già non avere avuto ulteriori contagi può essere considerata una vittoria».

A Bocchigliero 5 anziani si sono negativizzati

Poi c’è la situazione di Bocchigliero, altro comune dichiarato zona rossa, che oggi sembra dia i dati più incoraggianti in assoluto. Nella casa di riposo dove era esploso il focolaio gli esiti dei tamponi fatti giovedì scorso sugli anziani ospiti hanno dato ben 6 risultati negativi (su 11 effettuati). Domani dovrebbe arrivare l’esito per altri 5 test (sugli operatori risultati positivi e oggi in isolamento domiciliare) e l’ottimismo si tagli a fette. Queste sono le ultimissime novità comunicate dal sindaco di Bocchigliero, Alfonso benevento, e che troveranno sicuramente ufficialità nel bollettino della Regione di domani. E a proposito di Bocchigliero, Martino Rizzo aggiunge : «È stata un’ottima esperienza, quando per primi in Calabria ci siamo trovati a combattere un virus sul suo terreno ideale: una casa di riposo. Con l’Amministrazione, che ha seguito senza esitare i nostri consigli, siamo riusciti a contenerne la diffusione».

Il caso di Cassano (e non di due come invece riporta la tabella dell’Asp) «è in via di risoluzione». «Non ci sono stati altri positivi – spiega Rizzo – e, prima o poi, avremo la guarigione. Sull’unico caso di Villapiana di cui ho conoscenza, stiamo lavorando.

A seguire i dati ufficiali diramati dall’Azienda Sanitaria di Cosenza alle ore 18 di oggi (domenica 19 aprile). (mar.lef.)

L’andamento di tutti i nuovi contagi giorno per giorno dal 29 febbraio ad oggi

La proiezione della curva dei contagi, dei guariti e dei morti. In base al calcolo regionale nella curva dei contagi totali vengono esclusi (sottratti dal totale) morti e guariti:

