Premio Valente, oggi giovedì 19 i nomi dei vincitori

Oggi Giovedì 19 dicembre torna il Premio Nazionale Vincenzo Valente promosso, tra gli altri, dal Centro di Valorizzazione intitolato e dedicato al grande e noto compositore della musica napoletana, della macchietta e dell’operetta di origini coriglianesi. Ad essere premiati saranno gli alunni delle scuole che hanno partecipato da tutta Italia alla quinta edizione del Concorso. È quanto fa sapere l’assessore alla Città Europea Tiziano Caudullo esprimendo soddisfazione per la partecipazione che i diversi appuntamenti stanno riscuotendo su tutto il territorio comunale. Ecco il programma: da venerdì 20 a lunedì 23 nel Palazzo delle Fiere del centro urbano di Schiavonea, saranno allestiti i mercatini di Natale, artigianato ed enogastronomia. Sabato 21 invece, i bambini potranno assistere ad uno spettacolo unico, dalle tradizioni antiche, la rappresentazione con i burattini di Jogale e il vento, a cura dell’associazione Ludoteca il Sasso nello Stagno, che verrà ospitato dal Teatro Amantea Paolella. In Via Dante Alighieri, alle ore 20 a è in programma Piazza dei Sapori, evento musicale ed enogastronomico a cura del gruppo Città Nova. Domenica 22 i festeggiamenti inizieranno al mattino, appuntamento alle 11.30 a Piazza Vittorio Emanuele con Matinèè Musicale a cura di Bandistica città di Corigliano-Rossano, alle 17 in Piazza Steri sarà protagonista la solidarietà con l’evento promosso dall’associazione FISRA e dal Comitato di Viale Michelangelo, alle 19 in Piazza Salotto a Corigliano, l’Associazione Delfinea regalerà ai bimbi della città un momento magico, un piccolo viaggio alla scoperta di Babbo Natale.

