Premio Oscar Green Calabria, mercoledì 23 i nomi delle sei imprese vincitrici

Gran finale regionale a Capo Vaticano con la generazione anti-covid

Saranno rivelati mercoledì 23 settembre alle ore 11 a Capo Vaticano, Ricadi (VV) nel Resort Blue Bay Hotel, i nomi delle sei imprese under 40 che hanno vinto la 14ma edizione del Premio Oscar Green Calabria,”Innovatori di Natura”, la selezione regionale del Concorso nazionale sull’innovazione in agricoltura promosso da Coldiretti Giovani Impresa. Sarà una giornata emozionante anche perché il premio di quest’anno è dedicato al giovane Francesco Oliverio dirigente di Giovani Impresa Coldiretti che recentemente ha perso la vita in un tragico incidente stradale e alla sua memoria verrà conferito un riconoscimento ai familiari. In ognuna delle sei categorie in concorso, Impresa 5.Terra, Campagna Amica, Sostenibilità Ambientale, Fare Rete, Noi per il sociale e Creatività verrà proclamato il vincitore regionale che prenderà parte alla selezione nazionale. Verranno premiati quindi sei giovani imprenditori che hanno apportato un contributo importante in termini di innovazione, spirito imprenditoriale e creatività all’agroalimentare regionale nonostante le difficoltà collegate all’emergenza sanitaria.

“Si tratta di un riconoscimento importante al sempre più ricco e stimolante panorama produttivo agricolo della nostra regionale che sempre di più, si contraddistingue in positivo per la presenza dei giovani – commenta Franco Aceto presidente di Coldiretti Calabria; in Calabria – prosegue – ci sono tante aziende che lavorano con passione credendo nell’innovazione e in un’agricoltura sempre più al passo con i tempi”. All’importante evento sono previste presenze istituzionali regionali e locali. Parteciperanno ancora, Massimo Piacentini componente dell’esecutivo nazionale dei Giovani di Coldiretti, il delegato regionale Enrico Parisi e i delegati provinciali, il Presidente e il Direttore Regionali Franco Aceto e Francesco Cosentini e Raffaele Rio. il Presidente di Demoskopica. “L’agricoltura e l’agroalimentare sta offrendo concrete prospettive di futuro e Coldiretti – conclude il leader dei giovani coldiretti Parisi – è impegnata a dare luce a queste straordinarie e positive realtà che si legano indissolubilmente alla cultura d’impresa, alla qualità, alla sostenibilità, alla creatività ed allo sviluppo del territorio”.

