Poste Italiane annuncia la riapertura dell’Ufficio di Cantinella

Poste Italiane comunica che a partire da oggi, mercoledì 23 settembre, torna operativo l’Ufficio Postale di via Margherita, a Cantinella di Corigliano Rossano. La sede, chiusa a seguito di routinari controlli strutturali, tornerà disponibile ai cittadini secondo il consueto orario dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35.

In modo contingentato e in relazione agli spazi disponibili nella sala al pubblico, è nuovamente possibile attendere il proprio turno allo sportello all’interno dei locali. L’Azienda coglie infine l’occasione per ribadire l’invito a recarsi presso gli uffici postali muniti di appositi strumenti di protezione individuali.

