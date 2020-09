Posta di Cantinella, Comune verifica motivi nuova chiusura

Ufficio postale di Cantinella, gli uffici comunali hanno preso contatti con la Società per verificare i motivi della nuova chiusura. L’Amministrazione Comunale si sta già adoperando nella ricerca di altri locali dove ospitare il servizio nel caso in cui i tempi per la riapertura dovessero prolungarsi.

È quanto fa sapere il vicesindaco Claudio Malavolta ribadendo che l’impegno del Sindaco Flavio Stasi e dell’Esecutivo è quello di ridurre al minimo i disagi per gli utenti della popolosa contrada di Corigliano-Rossano.

