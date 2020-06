Post-Covid: la Calabria è tra le regioni più gettonate tra i turisti

La Calabria è tra le grandi protagoniste di un’indagine realizzata da Demoskopica per conto conto del Comune di Siena sull’identikit del turista post-Covid. Come riporta il Corriere della Calabria, la regione continentale più a Sud d’Italia la Calabria – per quanto riguarda la richiesta – si colloca al quinto posto, rispettivamente dietro Sicilia, Toscana, Puglia e Trentino Alto-Adige.

Questa la classifica dal sesto posto in poi: Emilia-Romagna (6,3%) e Sardegna (6,2%). Seguono , in un’area di appeal intermedio, Liguria (4,3%), Campania (4,0%), Veneto (3,9%), Abruzzo (3,6%), Lombardia (3,4%), Marche (3,3%) e Piemonte (3,3%). A chiudere la classifica delle preferenze degli italiani le rimanenti destinazioni turistiche: Lazio e Valle d’Aosta (2,3%), Umbria (1,9%), Basilicata (1,5%), Friuli Venezia Giulia (1,1%) e Molise (0,4%).

Commenta

commenti