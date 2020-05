Nuovo positivo al Coronavirus a Castrovillari, è rientrato dal Nord Italia

Situazione sotto controllo che resta in attesa del tampone di conferma

“E’ un cittadino rientrato in auto dal nord e postosi immediatamente in regime di quarantena in un appartamento dove vive da solo, non avendo parenti a Castrovillari”. A scriverlo sulla sua pagina Facebook ufficializzando la notizia di un nuovo caso di contagio a Castrovillari è il sindaco Mimmo Lo Polito. “Continuiamo a mantenere comportamenti corretti e non preoccupiamoci – ha concluso – di una situazione che dispiace, ma è sotto controllo e resta in attesa del tampone di conferma”.

Il nuovo positivo va ad aggiungersi ai primi due che sono già guariti.

