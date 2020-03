Polo liceale di Rossano: «La scuola non si ferma»

In un momento così delicato, i dirigenti, docenti, personale delle Scuole Polo di Avanguardie Educative di Indire vogliono condividere il «Manifesto della scuola che non si ferma»

E’ una dichiarazione di responsabilità, impegno ed energia positiva, che sentiamo di dover disseminare, in una fase difficile per il nostro Paese, stando al fianco del Ministero dell’Istruzione.

«Vogliamo esserci e dare il massimo, per costruire occasioni di crescita basate su sei parole chiave irrinunciabili, dimostrazione dei valori e della cultura educativa che ci muovono. Vogliamo ribadire con forza che la scuola non si ferma, e che deve agire come comunità educante. Come sistema», afferma il dirigente scolastico del Polo liceale di Rossano, Antonio Franco Pistoia.

