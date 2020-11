Polo Covid, scene di ordinaria follia. Ecco come transita un contagiato in ospedale

Una sequenza fotografica allucinante che ritrae un paziente che viene portato in sala Tac attraversando il pronto soccorso del “Giannettasio”. E il percorso dedicato?

È una sequenza fotografica allucinante: un paziente Covid viene portato in sala Tac per fare un esame toracico senza alcuna protezione, accompagnato da un infermiere berdato ma in un ambiente dove praticamente circolano tutti.

Sono le immagini che arrivano dal presidio “Giannettasio” di Corigliano-Rossano dove dallo scorso fine ottobre è attivo il Polo Covid. Purtroppo, però, i sistemi di sicurezza per evitare il contagio sono pressoché nulli e tutto, compreso il passaggio di pazienti infettati (o sospetti), si svolge tranquillamente all’interno dei locali ospedalieri. Come se nulla fosse.

In questa sequenza di foto si vede come l’operatore sanitario per accompagnare il degente al primo piano, dove è installata la strumentazione per la tomografia assiale computerizzata, esca dalla porta posteriore del pronto soccorso, attraversi il corridoio retrostante e arrivi (passando dall’atrio centrale dell’ospedale) agli ascensori. La terza foto è emblematica: in fondo si vede un ignaro cittadino recatosi in ospedale che, di li a poco, si sarebbe incrociato con il paziente contagiato.

Tutto il resto non ha bisogno di commenti.

Commenta

commenti