Polo Covid, l’opposizione chiede l’intervento dei Nas di Cosenza

Consiglieri della minoranza: «Dopo due anni di amministrazione, non si può più scaricare le colpe sulle vecchie classi dirigenti, fra poco il vecchio sarete voi»

«Invece di trovare soluzioni che risolvano le problematiche storiche della nostra Città i nostri amministratori comunali pensano solo a mettere una toppa sui casi di estrema emergenza. I consiglieri di maggioranza, addirittura, si sostituiscono a medici, farmacisti, infermieri e OSS, altri invece si improvvisano tuttofare. Vediamo consiglieri spalare acqua, altri smistare ricette, tutto tranne che amministrare una Città di 80.000 abitanti»

Questo l’allarme lanciato dai banchi dell’opposizione e nello specifico da Luigi Promenzio, Vincenzo Scarcello, Francesco Madeo, Rosellina Madeo, Aldo Zagarese, Gennaro Scorza, Adele Olivo e Raffaele Vulcano; consiglieri che accusano i componenti della maggioranza che «quando si rendono conto di essere inadeguati, scaricano la colpa alle vecchie classi dirigenti. Un disco rotto insomma, che stiamo ascoltando da 2 anni e del quale i cittadini di entrambe le Comunità si sono scocciati»

Ma la denuncia prosegue anche su altri fronti: «I pozzi sulle falde acquifere non idonee all’uso umano di questa estate, le inadempienze celate dietro il Polo Covid per le quali noi consiglieri di opposizione abbiamo scritto al Comando dei Nas di Cosenza per chiedere un intervento celere della magistratura, l’incapacità di adeguare le strutture scolastiche alle misure anti-covid in 6 mesi, tutte le problematiche legate alla raccolta differenziata dei rifiuti, la raccolta differenziata nella ex Città di Corigliano Calabro era al 59% e dopo 2 anni dell’ambientalista amministrazione Stasi è scesa al 39%, non sono stati prodotti dalle vecchie amministrazioni. Attenzione, che a furia di accusare gli altri, la vecchia amministrazione state diventando voi».

