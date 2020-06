Polizia municipale, 14 nuove auto a servizio di Corigliano Rossano

Meno inquinanti e più efficienti, i 14 mezzi sono stati presi a noleggio per 5 anni

Il parco auto della Polizia Municipale di Corigliano Rossano si rinnova con 14 nuovi mezzi, contribuendo ad adeguarlo alle dimensioni ed all’impegno richiesto nella nuova Città. Sono già a disposizione del Corpo ed in servizio su tutto il territorio comunale. A darne notizia è il Comandante Arturo Levato che questa mattina (mercoledì 17 giugno), nel piazzale antistante il Comando Polizia Municipale di Via Provinciale (ex Hotel Zagara), alla presenza di tutto il Corpo, dell’assessore al bilancio Giovanni Palermo e della presidente della commissione consiliare cultura Alessia Alboresi, ha ricevuto ufficialmente in consegna le N.2 Fiat 500X e le N. 12 Fiat Tipo a servizio di tutte le attività di controllo e tutela sicurezza. Levato ha colto l’occasione per ringraziare il Sindaco Flavio Stasi e l’Amministrazione Comunale per l’attenzione al lavoro del Corpo e gli agenti per l’impegno profuso quotidianamente.

Meno inquinanti e più efficienti, i 14 mezzi – ha sottolineato con soddisfazione il Comandante – sono stati presi a noleggio per 5 anni ed assicurati con polizza Casco investendo i proventi derivanti dalle sanzioni applicate ai contravventori. A questi – anticipa – si aggiungeranno anche 4 moto Honda 750. Le autovetture saranno benedette davanti la Cattedrale dell’Achiropita ed il Santuario di San Francesco di Paola.

Commenta

commenti