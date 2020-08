Polizia locale di Corigliano Rossano, per 3 mesi 8 nuovi agenti

Pubblicata graduatoria degli istruttori di vigilanza

Saranno operativi già da oggi, sabato 1° agosto, 8 nuovi istruttori di vigilanza in forze al corpo della Polizia Municipale di Corigliano Rossano. Sono i vincitori del concorso pubblico a tempo determinato. È quanto fa sapere il dirigente della Polizia Locale Paolo Lo Moro informando che è stata pubblicata la graduatoria e che il concorso, in linea con le indicazioni ministeriali post Covid-19, era per soli titoli.

Nella giornata di ieri tutte le unità selezionate sono state convocate nel chiostro di Palazzo Garopoli ed alcune di loro hanno già siglato il contratto di lavoro alla presenza dello stesso Dirigente e dei Maggiori Arturo Levato e Pietro Pirillo. Due unità si sono riservate di comunicare entro 24 ore la loro accettazione. In caso di eventuali rinunce si procederà con lo scorrimento della graduatoria.

