Polizia di Stato: Arresto per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti

Nel quadro dei servizi straordinari finalizzati alla prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, nel pomeriggio di ieri personale della Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato di Corigliano- Rossano, traeva in arresto B. S, di anni 23, per il reato di detenzione e spaccio di sostanza stupefacente del tipo marijuana.

In particolar modo, nel transitare in una frazione del predetto comune, il citato personale notava un giovane, successivamente identificato per l’arrestato, aggirarsi nella zona con fare sospetto. Lo strano nervosismo e la palese insofferenza al controllo di Polizia inducevano gli investigatori ad effettuare una perquisizione personale che dava esito positivo poiché all’interno della tasca del pantalone veniva rinvenuta un involucro in plastica contenente sostanza stupefacente del tipo Marijuana del peso complessivo di grammi 10. La perquisizione veniva pertanto estesa all’abitazione dell’interessato, dove all’interno della stanza da letto venivano rinvenuti altri due involucri contenenti sostanza stupefacente del tipo Marijuana del peso complessivo di grammi 38, nonché un bilancino di precisione e materiale vario utilizzato per il confezionamento della stessa sostanza.

Per i fatti accertati B.S. veniva tratto in stato di arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

