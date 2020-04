Politica e Sindacati a fianco di Buonofiglio: «Grave atto contro la libertà»

Si è levato un coro di solidarietà univoco e una presa di posizione ferma contro il grave atto intimidatorio rivolto, questa notte, al collega Fabio Buonofiglio (LEGGI QUI). Vicinanza è stata espressa dal Movimento Corigliano Rossano Domani ed una condanna «per questo tentativo di intimidazione di un giornalista impegnato nel suo onesto lavoro». Dello stesso avviso il Partito Democratico di zona che ha descritto l’episodio come «grave ed inquietante» e, aggiungono, «che condanniamo con assoluta fermezza e che dimostra ancora una volta come nella nostra terra, si voglia soffocare la libertà di stampa considerata un ostacolo da parte di chi pratica illegalità e malavita». Attestati di vicinanza che non conoscono schieramenti politici, come conferma la nota di Forza Italia: «Quanto accaduto non deve essere minimizzato, bisogna lavorare tutti insieme, cittadini ed istituzioni, al fine di evitare che pratiche simili passino nella indifferenza senza toccare la coscienza di ognuno». Ma non solo la politica, anche la Cisl, nella persona del Segretario Generale UST, Giuseppe Lavia è scesa al fianco del cronista: «Si tratta di un grave tentativo di inquinare la vita civile della comunità. Siamo perciò vicini a Bonofiglio e alla libera informazione quotidianamente impegnata nella cronaca di un territorio in cui da troppo tempo si registra una crescita della violenza».

