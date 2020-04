Più sicurezza per Corigliano-Rossano, il Commissariato verso il potenziamento a Distretto

Se ne discute da tempo e a quanto pare il governo è intenzionato a riconoscere alla città un diritto acquisito con la fusione

Se ne parla da tempo e la cosa è stata più volte posta all’attenzione del governo, sia dai sindacati che dai parlamentari del territorio. Ora, dopo un sacco di tira e molla, pare che la questione sia arrivata ad un punto. Positivo. Il Commissariato di polizia di Corigliano-Rossano sarà elevato a Distretto. O almeno, si va verso questa direzione. Nei giorni scorsi, infatti, c’è stato un incontro tra le parti sindacali ed il governo per discutere proprio della bozza del nuovo decreto per il potenziamento delle forze di polizia sul territorio. E questa volta pare che le tante pressioni e le giuste rivendicazioni del territorio abbiano centrato nel segno.

Alla fine, la terza città della Calabria non può continuare a rimanere “sorvegliata” da un numero risicato di agenti. Serviva, per forza di cose, un potenziamento. Che, dunque, al 99% ci sarà. A meno che non succeda qualcosa all’improvviso e faccia cambiare le carte in tavola. Ma è un’ipotesi remota. Già nel febbraio scorso era serpeggiato qualche malumore dopo che nella prima bozza del decreto il potenziamento del commissariato di Corigliano-Rossano era stato escluso (leggi anche Altra beffa in arrivo: niente distretto di polizia per Corigliano-Rossano. E la politica?). Poi dopo l’intervento di LeS (uno dei sindacati autonomi di Polizia) e le insistenze della deputata del movimento 5 stelle Elisa Scutellà che sulla vicenda a marcato stretto il sottosegretario all’Interno, Carlo Sibilia, le cose sono cambiate. «Ho già sollecitato ed abbiamo ottenuto un rinforzo del personale in dotazione alle forze dell’ordine cittadine – aveva detto nei mesi scorsi la Scutellà – ma sono ben conscia che bisogna fare ancora di più. Il mio obiettivo infatti è ottenere l’istituzione di un distretto di polizia».

Chiaro, il governo non ci sta facendo nessun piacere ma almeno sta riconoscendo un diritto acquisito dopo la fusione. Ed era stato proprio il sottosegretario Sibilia (nella sua ultima visita in città) a far trapelare delle speranze. Che oggi sono quanto mai concrete. Ora rimaniamo in attesa del decreto.

