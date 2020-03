Pippo Callipo dona il 50% dello shop online per la terapia intensiva di Vibo

L’azienda capitanata da Pippo Callipo, Re del Tonno ed ex candidato alla presidenza della Regione Calabria con il Partito Democratico, ha deciso di recitare la sua parte per sconfiggere il Covid-19.

«Sono giorni difficili e per questo abbiamo deciso di scendere in campo concretamente: a partire da oggi e fino al 3 aprile, devolveremo il 50% del fatturato degli ordini su shop.callipo.it ad una buona causa: la raccolta fondi lanciata dall’Associazione Valentia a favore del Nosocomio di Vibo Valentia per il potenziamento della terapia intensiva e per l’acquisto di materiale medico e/o sanitario».

Dunque, direttamente dalla pagina Facebook ufficiale di Tonno Callipo, un’altra prova di grandissima solidarietà da parte di un imprenditore che è sempre stato un esempio per un’intera Regione.

