Piano rifiuti, la Calabria si prepara a ricevere spazzatura da altre regioni?

È l’allarme di Cat-Calabria: le soluzioni attuali prevedono l’istituzione di nuove discariche e la riapertua di vecchie per un totale di 1 milioni di metri cubi

Le contromisure individuate dalla Regione per mettere fine all’ennesima emergenza rifiuti in Calabria non lasciano ben sperare per il futuro. L’appello affinché le forze politiche e sociali facciano sinergia per arrivare a una soluzione definitiva sulla questione discariche in Calabria, e soprattutto a Cassano, sede di uno dei più grandi impianti della provincia di Cosenza, è massima.

«Nella fase emergenziale in corso – scrivono i referenti di “Cat-Calabria”, il coordinamento delle assemblee territoriali – creata da una classe politica inefficiente, ci ritroviamo a dover vivere l’ennesimo dramma legato alla gestione fraudolenta dei rifiuti. Ricorrere a discariche e a impianti di smaltimento, come deliberato dall’ultima ordinanza regionale (la 45 del 20 maggio), sembra un passaggio scontato per uscire dal vicolo cieco ma, ancora una volta, non si vede la volontà effettiva di programmare il futuro di un servizio essenziale». Sono decenni che non si riesce a concepire un sistema di gestione della raccolta degno di questo nome.

Le soluzioni attuali prevedono l’istituzione di nuove discariche, la riapertura di quelle vecchie e i sovralzi per un totale di più di un milione di metri cubi di nuovi rifiuti da abbancare. Si tratta di una quantità mostruosa: il fatto che sia stata prevista, lascia intendere che la regione Calabria sarà disposta ad accettare anche la spazzatura proveniente da altre regioni.

A Cassano, Castrolibero, Lamezia, Castrovillari e Reggio non si parla d’altro. Quando si potrebbe parlare, invece, della deficienza dell’impiantistica, dell’abolizione del piano regionale dei rifiuti, dello smantellamento degli Ato o, magari, dell’opportunità di radicalizzare la raccolta differenziata.

Per “Cat” l’obiettivo “discarica zero” è dichiarato solo sulla carta, ma in sostanza rimane uno slogan puramente propagandistico. Su tutto il fronte istituzionale manca una visione strategica, un piano pluriennale capace di farci uscire definitivamente da un’emergenza che periodicamente si ripresenta.

«Non possiamo sopportare – chiudono – un ulteriore slittamento nell’allestimento di un piano rifiuti dignitoso che faccia uscire definitivamente la Calabria da questa emergenza autoindotta e senza fine, frutto dell’assenza di una visione unitaria che dovrebbe accomunare le diverse anime istituzionali (Regione, Ato, Comuni). Non sopportiamo più una classe politica che non ci rappresenta in alcun modo».

Commenta

commenti