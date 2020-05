Petizione “Diritto alla Salute in Calabria”. Bevacqua: Pienamente d’accordo

Crescono le adesioni alla petizione “Diritto alla salute in Calabria. Lettera aperta al ministro Speranza”, lanciata da “Associazioni e Persone della società civile in Calabria”.

Sull’iniziativa interviene il capogruppo PD in Consiglio Regionale, Domenico Bevacqua: «È un segnale importante della presa di coscienza di un diritto irrinunciabile e della impossibilità di proseguire nella spoliazione sistematica di ciò che ai calabresi spetta senza se e senza ma. Il fatto che la lettera aperta sarà consegnata e illustrata al Ministro Speranza anche da Don Giacomo Panizza non fa che avvalorare la bontà dell’iniziativa, che mi trova pienamente favorevole».

L’impegno di Bevacqua: Mi adopererò personalmente affinché l’appello diventi oggetto di una riflessione programmatica da parte del PD.

«La fine del commissariamento – aggiunge Bevacqua – è una priorità senza la quale non si può pensare di mettere seriamente mano alla sanità calabrese. Ed è il primo di una serie di passi che si impongono come non più rinviabili e rispetto ai quali ho espresso ripetutamente il pensiero mio e del gruppo che rappresento: l’emergenza Covid ha manifestato in maniera evidente la necessità di una sanità maggiormente pubblica e maggiormente uniforme sul territorio nazionale. Allo stesso modo, nella nostra regione, dovremmo essere tutti d’accordo sul potenziamento effettivo dell’assistenza territoriale, con un coinvolgimento reale di soggetti, sanitari e pubblici, maggiormente vicini alle realtà delle varie comunità. Mi adopererò personalmente anch’io – conclude Bevacqua – per continuare a sensibilizzare il gruppo dirigente nazionale del partito e la delegazione al Governo, affinché l’appello diventi oggetto di una riflessione programmatica da parte del PD»​.

