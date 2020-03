Pesca, covid-19: confermate misure di sostegno al settore, superata la fase emergenziale

La nota stampa di oggi (martedì 17 marzo) del direttore generale pesca marittima e acquacoltura Riccardo Rigillo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF), in una telefonata al vicesindaco Claudio Malavolta che nei giorni scorsi aveva scritto al Ministro Teresa Bellanova sollecitando interventi urgenti per limitare le conseguenze della pandemia sulle attività economiche già fortemente rallentate e/o sospese e le intuibili ricadute che il blocco della storica ed importante flotta peschereccia di Schiavonea avrà sulla comunità locale.

Emergenza Covid-19 (Coronavirus), una rivisitazione dei periodi attuali di fermo per la pesca, così come richiesto dall’Amministrazione Comunale nei giorni scorsi, sarà sicuramente presa in considerazione appena superata fase emergenziale in corso.

Nel ringraziare per la sollecita disponibilità dimostrata da parte del Ministero,l’assessore allo sviluppo economico della Città coglie l’occasione per confermare che, in questa fase, sono state adottate dal Governo misure straordinarie destinate a sostenere anche il settore del pesca di fatto bloccato in conseguenza dell’applicazione delle disposizioni di contenimento del contagio.

